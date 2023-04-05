Samsun’da feci kaza! Gölete uçan araçtaki çift hayatını kaybetti...

Atakum ilçesinde sabaha karşı Yusuf Bulut'un kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karakavuk Göleti'ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi, Yusuf Bulut ve yanındaki eşi Şahsenem Bulut için arama kurtarma çalışması başlattı.
Sürücü Yusuf Bulut'un, kıyıdan 10 metre uzaklıkta, 12 metre derinlikteki araçta cansız bedeni bulundu. Şahsenem Bulut'un cesedi de kıyıda bulundu. Çiftin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.