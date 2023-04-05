Samsun’da feci kaza! Gölete uçan araçtaki çift hayatını kaybetti...

Sürücü Yusuf Bulut'un, kıyıdan 10 metre uzaklıkta, 12 metre derinlikteki araçta cansız bedeni bulundu. Şahsenem Bulut'un cesedi de kıyıda bulundu. Çiftin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.