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Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:07 Son Güncelleme: 14.12.2021 13:04

Samsun'da feci kaza: İmam ve eşi can verdi

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da feci kaza: İmam ve eşi can verdi

Samsun'da henüz plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki imam ile yanındaki öğretmen eşi can verdi.

Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.10'da meydana gelen kazada; plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut kaza yerinde hayatlarını kaybetti. Araçtaki cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ölen Mahmut Akbulut'un Ordu'nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut'un ise öğretmen olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşına boğulup sinir krizi geçirdi. Araçtan güçlükle çıkartılan cesetler otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Samsun'da feci kaza: İmam ve eşi can verdi
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