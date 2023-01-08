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Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:19

Samsun'da feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Samsun’da feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'daki kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Yavuzaslan idaresindeki 55 GT 630 plakalı Honda marka otomobil ile Sabri A. yönetimindeki 61 K 22364 plakalı Scania marka TIR çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Yavuzaslan (25) ve Bünyamin Aydemir (26) yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralılardan Yavuzaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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