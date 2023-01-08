Samsun’da feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'daki kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Yavuzaslan idaresindeki 55 GT 630 plakalı Honda marka otomobil ile Sabri A. yönetimindeki 61 K 22364 plakalı Scania marka TIR çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Yavuzaslan (25) ve Bünyamin Aydemir (26) yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.