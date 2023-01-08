Samsun’da feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Yavuzaslan (25) ve Bünyamin Aydemir (26) yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.