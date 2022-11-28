Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da feci kaza! Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Karı-koca öldü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 01:29

Samsun'da feci kaza! Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Karı-koca öldü, 5 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçta sürücü Hamza Gül (70) ve eşi Meliha Gül (69) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

DHA
Samsun’da feci kaza! Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Karı-koca öldü, 5 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kavak ilçesine bağlı Hacılı Geçidi'nde meydana geldi. İlçeden kent merkezine giden Okan B. (38) yönetimindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hamza Gül idaresindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü Hamza ile eşi Meliha Gül ve otomobildeki sürücü Okan B. ile araçta bulunan Muhammet K. (21), Nur Ç. (30), Mustafa Ö. (26), Sefa Y. (22), yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen Gül çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Bursa’da evlat dehşeti: Babası ile kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü
Güzel Günler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da feci kaza! Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Karı-koca öldü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA