Samsun’da feci kaza! TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hatun Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.