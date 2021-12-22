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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:26

Samsun'da feci kaza! TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Samsun’da feci kaza! TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'da kavşakta TIR'ın otomobile çarpması osnucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. idaresindeki 34 BGU 854 plakalı TIR, Derya Öz Ü. (39) yönetimindeki 55 ANJ 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil savrularak refüjdeki sinyalizasyon lambasına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Yasemin K. (36), Rabia Gül K. (10) ve Gül Nihan B. (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hatun Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da feci kaza! TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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