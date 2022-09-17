Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canlarından oldular
Giriş Tarihi: 17.9.2022 03:06

Samsun'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canlarından oldular

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın ile oğluna otomobil çarptı. Anne olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti

AA
Samsun’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canlarından oldular

Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı.

Anne Ertosun olay yerinde, Haşim Ertosun ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen ve içinde kimsenin bulunmadığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları AÇIKLANDI: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ve ev fiyatları
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi açıklandı!
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
Karadeniz gazında flaş gelişme: Ekipman Filyos Limanı'na doğru yola çıktı
TOKİ evleri kiraya verilir mi, oturmak zorunlu mu? Borç bitmeden TOKİ evleri başkasına satılabilir mi, devredilir mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canlarından oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA