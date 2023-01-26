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Giriş Tarihi: 26.1.2023 20:19

Samsun'da husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

DHA
Samsun’da husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay saat 13.30 sıralarında ilçenin Orta Mahalle Semerciler yokuşunda meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Kavga sırasında taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında vücutlarının değişik bölgelerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Serdar Erkol, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aralarında şüphelilerin de yer aldığı 3 yaralının, tedavisi sürüyor.

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Samsun'da husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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