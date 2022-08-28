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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:56

Samsun'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA
Samsun’da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, İ.M. (43) idaresindeki 55 BA 928 plakalı otomobil, Salıpazarı yolu Alibeyli mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki M.A. (22) ve K.M. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Kuşhane mevkisinde ise Çarşamba yönüne giden M.T. (40) idaresindeki 16 AJY 907 plakalı hafif ticari araç ile L.P. (57) idaresindeki 61 ADV 673 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan F.T. (36), H.T. (4) ile kamyonet sürücüsü L.P. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Samsun'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı
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