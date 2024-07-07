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Giriş Tarihi: 7.7.2024 17:49

Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Samsun’da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Samsun - Ordu kara yolu üzeri Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkın K. idaresindeki 38 AEH 497 plakalı otomobil kırmızı ışık yanması sonucu durdu. Abdülkadir A.A., idaresindeki 34 HH 6071 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayınca Taşkın K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 34 HH 6071 plakalı araç içerisinde bulunan Aylanur U. ve 38 AEH 497 plakalı araç içerisinde bulunan A.A.K. isimli bebek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var
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