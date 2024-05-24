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Giriş Tarihi: 24.5.2024 22:21 Son Güncelleme: 24.5.2024 22:37

2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun’da 2 çocuk annesi 39 yaşındaki kadın boğazı kesilerek öldürüldü.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda; 41 yaşındaki Fatih Yıldırım, evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi 39 yaşındaki Kader Yıldırım'ı boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
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