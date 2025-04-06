Samsun’da katliam gibi kaza: 5 ölü

Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Samsun istikametinden Ordu yönüne ilerleyen Z.A. (59) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, Ordu'dan Samsun yönüne gitmekte olan T.A. (33) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde de büyük hasar meydana geldi.

Kazada, her iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan G.A. (49) ve A.A. (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan E.A. (24), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.