Samsun’da kaybolan iki balıkçıdan Halil Kayış’ın cesedi bulundu

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) bulmak için yapılan arama çalışmalarına hava karardığı için ara verildikten sonra gece geç saatlarde 45 yaşındaki Halil Kayışçı'nın cesedi bulundu. Gece saatlerinde balıkçılar, Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda bir ceset görmeleri üzerine yetkililere haber verildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede cesedin kaybolan balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi. Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.