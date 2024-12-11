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Giriş Tarihi: 11.12.2024 23:16 Son Güncelleme: 11.12.2024 23:59

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Alaçam ilçesi Samsun – Sinop yolunun Yeniköy Mahallesi Mevkiinde meydana gelen kazada 1 kili hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Z.F.S. (59) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta T.B'nin (58) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4), Bafra itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S, yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Z.F.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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