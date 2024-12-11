Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Alaçam ilçesi Samsun – Sinop yolunun Yeniköy Mahallesi Mevkiinde meydana gelen kazada 1 kili hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Z.F.S. (59) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta T.B'nin (58) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4), Bafra itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S, yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Z.F.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.