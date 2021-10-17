Samsun’da kazada ölen 2 kadın Trabzon’da toprağa verildi

Samsun-Ankara kara yolunun 31'inci kilometresinde Kavak ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde dün saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy'un (50) kullandığı, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Osman Özsoy, yedek sürücü Mustafa Kurbetoğlu ile yolcular Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir ve Fatih Efiloğlu, Sevilay Aksoy ve Zekiye Özdemir, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Polis, Jandarma, AFAD ve çok sayıda ekipleri sevk edildi.

Halatlarla uçuruma inen ekipler, otobüsteki yaralıları, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra sedye kullanarak yola çıkardı. Yolculardan Sevilay Aksoy kaza yerinde, Zekiye Özdemir de kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer 14 yaralı ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2 KADIN MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy ile Zekiye Özdemir için memleketleri Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk annesi Aksoy'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sugören Mahallesi'nde, yine 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Zekiye Özdemir de Sayvançatak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAYINVALİDESİNİ DOKTORA GÖTÜRECEKTİ

Kazada ölen Özdemir'in ise, yaşlılığa bağlı bazı sağlık sorunları yaşayan kayınvalidesini doktora götürmek için İstanbul'dan bindiği otobüsle Şalpazarı'na gittiği öğrenildi. Cenazeye Zekiye Özdemir'in eşi Ali, çocukları Alperen ve Aydoğan Özdemir ile çok sayıda kişi katıldı.

YAYLA'DA EVİNİ GÖRMEYE GELİYORDU

Kazada yaşamını yitiren Aksoy ise, İstanbul'da özel bir üniversitede çalıştığı kurumdan 10 günlük izne ayrılarak otobüsle İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gidip, yaylada yeni yaptırdığı evi görmek için geldiği öğrenildi.