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Giriş Tarihi: 22.3.2022 12:53 Son Güncelleme: 22.3.2022 12:55

Samsun'da keşif sırasında öldürüldü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da keşif sırasında öldürüldü

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında mahkeme keşif yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda akrabalar keşif viçin gelen mahkeme heyetei gönünde tardtıştı tartışma sonucu silahlan çekildi 1 kişi hayatını kaybetti.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da keşif sırasında öldürüldü
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