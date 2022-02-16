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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Samsun’da kırmızı alarm

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da kırmızı alarm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık korona tablosunda zirvede yer alan Samsun'da adeta kırmızı alarm verildi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, haftalardır artan vaka sayısının, bu hafta itibarıyla yüz binde 704.83'ten yüz binde 1314.67'ye yükseldiğini söyledi. Oruç, "Artış böyle devam ederse, birkaç hafta içinde Kovid-19'a ayrılan yataklarımız yüzde 90'a varan oranla dolabilir. Katı bir şekilde maske, mesafe önlemlerimize geri dönmeliyiz. Hiç tereddüt etmeden aşımızı yaptırmalı, hatırlatma dozlarımızı acilen tamamlamalıyız. Ev ziyaretlerine ara verin" dedi.

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Samsun’da kırmızı alarm
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