Samsun’da kırmızı alarm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık korona tablosunda zirvede yer alan Samsun'da adeta kırmızı alarm verildi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, haftalardır artan vaka sayısının, bu hafta itibarıyla yüz binde 704.83'ten yüz binde 1314.67'ye yükseldiğini söyledi. Oruç, "Artış böyle devam ederse, birkaç hafta içinde Kovid-19'a ayrılan yataklarımız yüzde 90'a varan oranla dolabilir. Katı bir şekilde maske, mesafe önlemlerimize geri dönmeliyiz. Hiç tereddüt etmeden aşımızı yaptırmalı, hatırlatma dozlarımızı acilen tamamlamalıyız. Ev ziyaretlerine ara verin" dedi.