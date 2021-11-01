Samsun’da kıskançlık cinayeti

Samsun merkezdeki İlkadım ilçesi 19 Mayıs mahallesinde gerçekleşen olay saat 03.45 sularında meydana geldi. Hayati Çelik ile yanında bulunan bayan arkadaşı N.B eğlence mekânından birlikte çıkıp arabaya bindi. Bu sırada N.B'nin eski sevgilisi Serkan Erdoğan ikilinin arkasından tabanca ile ateş açtı. Bir el açılan ateşte mermi Hayati Çelik'in sırtına isabet etti.

Olay yerinde yaralanan Hayati Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tabancayı atarak kaçan ve 35 suçtan sabıkalı olan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.