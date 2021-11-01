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Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:31 Son Güncelleme: 1.11.2021 15:47

Samsun’da kıskançlık cinayeti

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da kıskançlık cinayeti

Samsun'da eski sevgilisi N.B’nin yanında gördüğü 42 yaşındaki Hayati Çelik’i bulundukları araçta tabancı ile sırtından vurarak öldüren 39 yaşındaki Serkan Erdoğan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet masası ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun merkezdeki İlkadım ilçesi 19 Mayıs mahallesinde gerçekleşen olay saat 03.45 sularında meydana geldi. Hayati Çelik ile yanında bulunan bayan arkadaşı N.B eğlence mekânından birlikte çıkıp arabaya bindi. Bu sırada N.B'nin eski sevgilisi Serkan Erdoğan ikilinin arkasından tabanca ile ateş açtı. Bir el açılan ateşte mermi Hayati Çelik'in sırtına isabet etti.

Olay yerinde yaralanan Hayati Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tabancayı atarak kaçan ve 35 suçtan sabıkalı olan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Samsun’da kıskançlık cinayeti
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