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Giriş Tarihi: 7.8.2023 21:46 Son Güncelleme: 7.8.2023 22:00

Samsun'da köpeğe çarpan patpat uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun’da önüne çıkan köpeğe çarpan, ’patpat’ diye adlandırılan tarım aracının, uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da köpeğe çarpan patpat uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Asım Beşikçi idaresindeki patpat, önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıktı.

Telefon direğine de çarpan patpat, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada patpat sürücüsü Asım Beşikçi ile Resul Beşikçi, İpek Aydağ, Emine Aydağ, Türkan Aydağ ve Efe Beşikçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Türkan Aydağ tedavi altına alındığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da köpeğe çarpan patpat uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
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