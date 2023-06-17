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Giriş Tarihi: 17.6.2023 01:31

Samsun'da korkunç kaza! Minibüs aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

DHA
Samsun’da korkunç kaza! Minibüs aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 9 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Mustafa Kemal K. yönetimindeki 06 DOF 07 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü ile minibüsteki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 yaralıdan sürücü Mustafa Kemal K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Samsun'da korkunç kaza! Minibüs aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 9 yaralı
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