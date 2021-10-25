Samsun’da korkunç olay! Tamir ettikleri minibüsün altında ezildiler: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmethan Şanlı (20) ile Ahmet Hamdi Çamoğlu (57) 55 AAL 781 plakalı minibüsün altına girerek tamire kalktılar.