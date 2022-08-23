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Giriş Tarihi: 23.8.2022 03:51

Samsun'da kozmetik deposunda alev alev yandı

Samsun'da kozmetik deposunda çıkan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, deponun önünde park halinde bulunan minibüs ile kamyonet de yanarak kullanılamaz hale geldi

DHA
Samsun’da kozmetik deposunda alev alev yandı

Dün saat 23.00 sıralarında Tekkeköy ilçesindeki Sagimad Toptancılar Sitesi'ndeki bir şirkete ait kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, depodan çıkan alevleri gören çevredekiler, Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Depoda yanıcı ve tutuşturucu özelliği bulunan eşyalar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, alev topuna dönen depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu depo yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Deponun önünde park halinde olan minibüs ile kamyonet de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Samsun'da kozmetik deposunda alev alev yandı
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