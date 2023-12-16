Samsun’da kumar operasyonu: 5 kişiye rekor ceza yazıldı!

Bin 470 şahsın sorgulandığı ve 366 aracın kontrol edildiği denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait toplam 95 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait toplam 8 adet fişek, 1 adet faturasız havalı tüfek, 22 adet amaç dışı bıçak ve 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi.