Samsun’da kumar operasyonu: 5 kişiye rekor ceza yazıldı!

5 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi. 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 5 şahsa kumar oynamaktan toplam 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.
Bin 470 şahsın sorgulandığı ve 366 aracın kontrol edildiği denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait toplam 95 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait toplam 8 adet fişek, 1 adet faturasız havalı tüfek, 22 adet amaç dışı bıçak ve 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi.
TABANCA, FİŞEK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Terme ilçesinde ise yapılan uygulamalar sonucunda 527 şahıs, 287 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 56 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 15 adet kartuş ve 1,16 gram esrar elde edildi, 2 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden 4 sürücüye toplamda 95 bin 105 TL idari para cezası uygulandı.