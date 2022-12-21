Samsun’da nehre düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda bulunan köprüde dengesini kaybeden Nurullah K. (21), Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Köprünün ayaklarında bulunan kayalıklara tutunan genç, kıyıya yüzmek istedi. Akıntıya kapılan Nurullah K, sürüklenmeye başlayınca bağırarak yardım istedi.

Kurtarmak için suya giren bir kişi de boğulma tehlikesi geçirince, Nurullah K'yi nehrin ortasında bulunan adacığa çıkararak kıyıya yüzdü.