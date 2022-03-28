Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 28.3.2022 22:01

Samsun'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

İHA
Samsun’da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu DSİ Güven Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli Piyade Astsubay Çavuş Kaan Kavkas idaresindeki 27 AKU 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki bordür taşlarına, 55 metre sonra da demir bariyerlere çarparak takla attı.

Demir bariyerler üzerinde bir süre sürüklenerek ters vaziyette duran otomobildeki sürücü Kaan Kavkas ve Eda Bedeloğlu yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA