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Giriş Tarihi: 26.6.2023 13:32 Son Güncelleme: 26.6.2023 13:39

Samsun'da otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Samsun'da tarladan evine dönerken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara Karayolu Adalar mevkiinde meydana gelen kazada; Suat Yeşilkaya idaresindeki otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Özen (41) ve eltisi Havva Özen'e (47) çarptı.

Kazada yaralanan yayalar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 çocuk annesi Sevinç Özen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazada Sevinç Özen ile eltisi Havva Özen'in tarladan evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Samsun'da otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi hayatını kaybetti
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