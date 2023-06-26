Samsun’da otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara Karayolu Adalar mevkiinde meydana gelen kazada; Suat Yeşilkaya idaresindeki otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Özen (41) ve eltisi Havva Özen'e (47) çarptı.



Kazada yaralanan yayalar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 çocuk annesi Sevinç Özen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazada Sevinç Özen ile eltisi Havva Özen'in tarladan evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.