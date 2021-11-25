Samsun’da özel harekat polisi olan eşini öldürmüştü! Yasemin Çitil’in yargılanmasına başlandı

"TEK FARK ETTİĞİM SİLAHTAKİ MERMİLERİN BİTMİŞ OLDUĞUYDU"

Silah elinde kapıya yöneldiğinde eşinin üzerine hamle yaptığını, bu hamlesi nedeniyle elindeki silahın ateş aldığını savunan sanık Çitil, "Sonrasında kulağıma bir çınlama sesi geldi, devamındaki eylemlerimi hatırlamıyorum. Tek hatırladığım eşimin balkondan atladığıydı. Tek fark ettiğim şey, olay bitiminde silahtaki mermilerin bitmiş olduğuydu. Sonrasında silahı koltuğun üzerine attım ve kapıyı açtım. Haberlerde yer alan maktulün daha ölüp ölmediği konusundaki beyanlarımı dahi hatırlamıyorum. Ben de haberlerde gördüm. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım, tek amacım çocuğumun ve kendi canımı korumaktı." ifadelerini kullandı.

EYLEME UYAN MADDELERDEN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işleyen sanığın olay tarihinde yaralanması ve ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilememesi nedeniyle hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğinin anlaşıldığını belirterek, sanık Yasemin Çitil'in üzerine atılı, "haksız tahrik etkisi altında eşe karşı kasten öldürme" suçu bakımından eylemine uyan maddelerden cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da 15 Temmuz'da 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil (32), eşi Yasemin Çitil ile çıkan kavga sırasında beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Emrullah Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınırken "Ölmedi mi o daha?" diye bağırması kameralara yansıyan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.