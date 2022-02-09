Samsun’da pompalı tüfekle bir kişinin ağır yaralanması olayıyla ilgili 2 tutuklama

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile olay yerine gelen E.Ö.(30) araçtan inerek pompalı tüfekle ateş edip 28 yaşındaki E.A.'yı belinden yaraladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan E.A. tedavi altına alındı. E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili E.Ö. ve A.Ö.Y.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ö. ve A.Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.