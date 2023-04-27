Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da PTT memurlarının aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:47 Son Güncelleme: 27.4.2023 14:54

Samsun'da PTT memurlarının aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da PTT çalışanlarının içinde bulunduğu otomobilin yaklaşık 400 metrelik uçurumdan takla atarak yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da PTT memurlarının aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Salih Kuru idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yaklaşık 400 metre şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Salih Kuru (36) ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Yasin Bedir (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Yasin Bedir ile yaralanan Salih Kuru'nun PTT İlkadım Dağıtım Şubesinde memur olarak görev yaptıkları, birlikte Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallelerine kurbanlık hayvan bakmaya gidip geri dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da PTT memurlarının aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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