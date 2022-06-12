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Giriş Tarihi: 12.6.2022 13:46 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:51

Samsun'da Rukiye Ömür'ün feci sonu: Şaka olsun diye atmış!

İHA
Samsun’da Rukiye Ömür’ün feci sonu: Şaka olsun diye atmış!

Samsun'da çok acı bir olay gerçekleşti... Baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak "şaka olsun" diye suya atılan 16 yaşındaki Rukiye Ömür, boğularak hayatını kaybetti...

Korkunç olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.

Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da Rukiye Ömür'ün feci sonu: Şaka olsun diye atmış!
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