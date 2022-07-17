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Giriş Tarihi: 17.7.2022 19:12 Son Güncelleme: 17.7.2022 19:13

Samsun'da sağlık personeli hastanede ölü bulundu

Samsun'da 2 çocuk babası 36 yaşındaki anestezi teknisyeni Enes Kuyuldar (36), görev yaptığı hastanede ölü olarak bulundu.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da sağlık personeli hastanede ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Günübirlik Ameliyathanesi'nde çalışan 2 çocuk babası anestezi teknisyeni Enes Kuyuldar (36) hastanede nöbetçi olduğu sırada lavaboya gitti. Sabah arkadaşları yerinde olmadığını fark edince kendisini aramaya çıktı. Enes Kuyuldar lavaboda ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Kuyuldar'ın cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Enes Kuyuldar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Eşinin de aynı hastanede hemşire olduğu öğrenilen Kuyuldar'ın cenazesi, hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Bingöl'e gönderildi.

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Samsun'da sağlık personeli hastanede ölü bulundu
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