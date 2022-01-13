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Giriş Tarihi: 13.1.2022 15:18

Samsun'da sahte içki faciası: Hayatını kaybetti...

AA
Samsun’da sahte içki faciası: Hayatını kaybetti...

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen T.Ş. yaşamını yitirdi. T.Ş'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta yaşayan T.Ş. (62), evde gece saatlerinde alkol aldıktan sonra kardeşi N.Ş. tarafından yatağına götürüldü. Sabah kalktığında T.Ş'yi hareketsiz bulan N.Ş, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, T.Ş'nin yanında içki şişeleri buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, T.Ş'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. T.Ş'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Samsun'da sahte içki faciası: Hayatını kaybetti...
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