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Giriş Tarihi: 19.12.2021 23:17

Samsun'da sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-10 derece altına düşecek

Samsun’da sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-10 derece altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun dahil bazı büyük şehirlerin beklenen sıcaklıkları paylaşılarak salı gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ile 10 derece altına düşüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

BAZI BÜYÜK ŞEHİRLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ayrıca Samsun'un da içinde bulunduğu bazı büyük şehirlerin beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde duyuruldu: "Ankara -9/-2, İstanbul 0/6, İzmir 5/14, Konya -12/0, Samsun 1/10, Trabzon -1/7, Erzurum -19/-6, Diyarbakır -5/6."

Soğuk havanın gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağının da tahmin edildiği bildirildi.

SICAKLIK 4 İLE 10 DERECE AZALACAK

Samsun için tahmin edilen hava durumuna göre, salı günü yağmurlu ve sıcaklık 5 ile 10 derece arasında, çarşamba günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 2 ile 7 derece arasında, perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 1 ile 7 derece arasında, cuma günü ise havanın parçalı bulutlu sıcaklığın 1 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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Samsun'da sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-10 derece altına düşecek
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