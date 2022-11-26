Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da silahla saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:36 Son Güncelleme: 26.11.2022 11:46

Samsun’da silahla saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de değişik yerlerinden yaralandı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da silahla saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine aynı partinin teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

Soğuksu Mahallesinde meydana gelen olayda silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Ağır yaralanan Ali Akgül saldırının yapıldığı kendisine ait işyerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralananlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Vefat eden Ali Akgül ile Hasan Kol'un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun’da silahla saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
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