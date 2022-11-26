Samsun’da silahla saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine aynı partinin teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

Soğuksu Mahallesinde meydana gelen olayda silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Ağır yaralanan Ali Akgül saldırının yapıldığı kendisine ait işyerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralananlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Vefat eden Ali Akgül ile Hasan Kol'un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.