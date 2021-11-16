Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Tepecik mahallesinde aralarında geçmişe dayanan bir hüsumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kavgada çıkan mermilerden birinin isabet ettiği 43 yaşındaki Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Emrah B ve 32 yaşındaki Murat z ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emrah B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Polis olayla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle 22 yaşındaki Soner K'yı gözaltına aldı. Soner K ilk ifadesinde şahısların telefon açarak kendisini tehdit ettiğini olay yerinde de kendisine saldırdıkları için korkutmak amacıyla ateş açtığını söylledi.