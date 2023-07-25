Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Dursun K., Hasan K. ve Mustafa K. birbirlerine tabancalarla ateş etti. 3 kişi de aldıkları kurşun yarası ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan Mustafa K. ve Hasan K. Bafra Devlet Hastanesi'ne, Dursun K. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dursun K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hasan K.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.