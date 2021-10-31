Samsun’da sır olay: Emekli emniyet amiri ölü bulundu!

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık bir sene önce emekli olan Osman Türkmen, çocukları tarafından, evinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.