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Giriş Tarihi: 26.1.2022 03:36 Son Güncelleme: 26.1.2022 03:37

Samsun'da sokak ortasında cinayet

İHA
Samsun’da sokak ortasında cinayet

Samsun'da sokak ortasında içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk babası bir kişi kafasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39) içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Mustafa Yağbasan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da sokak ortasında cinayet
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