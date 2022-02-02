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Giriş Tarihi: 2.2.2022 20:19

Samsun'da şüpheli ölüm! Bir kişi evinde kablo ile asılı halde bulundu

Samsun’da şüpheli ölüm! Bir kişi evinde kablo ile asılı halde bulundu

Samsun'da 50 yaşındaki bir kişi evinde kapıya kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Aydın Kaya'yı ziyarete giden kız kardeşi ağabeyini banyo kapısına kablo ile asılı halde buldu.

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Aydın Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Kaya'nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da şüpheli ölüm! Bir kişi evinde kablo ile asılı halde bulundu
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