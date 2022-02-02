Samsun’da şüpheli ölüm! Bir kişi evinde kablo ile asılı halde bulundu

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Aydın Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Kaya'nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.