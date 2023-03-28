Samsun’da tanker traktöre çarptı: 1 ağır yaralı!

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Cihangir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.