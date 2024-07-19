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Giriş Tarihi: 19.7.2024 23:39

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu.

İHA
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu.

Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı.

Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor...

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Samsun'da tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
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