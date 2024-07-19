Samsun’da tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp

Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu.