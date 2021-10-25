Samsun’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan sürücü Harun Büyükdeniz ile eşi Beyza Büyükdeniz yaraladılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.