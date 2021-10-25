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Giriş Tarihi: 25.10.2021 04:18

Samsun'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinden gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, Harun Büyükdeniz (41) idaresindeki 06 CCJ 965 plakalı hafif ticari araç Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ankara'ya seyir halindeyken yola çıkış yapan Hasan Tahsin Öztel idaresindeki 61 K 9990 çekici plakalı ve 55 K 11089 dorse plakalı tırın dorsine yandan çarptı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan sürücü Harun Büyükdeniz ile eşi Beyza Büyükdeniz yaraladılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyza Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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