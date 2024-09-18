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Giriş Tarihi: 18.9.2024 23:45

Samsun'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Samsun'da dolmuş minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Samsun’da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu kavşağında saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Mahmut S. idaresindeki 55 M 5716 plakalı dolmuş minibüs, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Songül T. yönetimindeki 34 RP 0751 plakalı otomobil ile çarpıştı.

5 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Songül T. ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı
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