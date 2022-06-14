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Giriş Tarihi: 14.6.2022 21:00

Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

AA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Büyüklü Mahallesi Fırıncıoğlu mevkiinde fındık bahçesinden dönen Mehmet Çıkmaz (64) yönetimindeki 55 DF 334 plakalı traktör kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlandı.

Traktörün altında kalan beş çocuk babası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Çıkmaz'dan uzun süre haber alamayan ve fındık bahçesi çevresinde arama yapan yakınları Çıkmaz'ın cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Çıkmaz'ın cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı.

Ceset, incelemenin ardından Tekkeköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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