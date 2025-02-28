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Giriş Tarihi: 28.2.2025 10:44

Samsun'da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasını ilişkin 1'i doktor 8 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Samsun’da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediği belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçti. 25 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bir devlet hastanesinde çalışan doktor N.K. (69) ile 7 şüpheli gözaltına alınırken; aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 208 mermi, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 8 gözaltı
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