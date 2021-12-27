Samsun’da yangın: Minik yavruyu komşu kurtardı ama...

Evrak için İl Göç İdaresi'ne giden annesi, ismi öğrenilemeyen 1,5 yaşındaki erkek çocuğunu evde yalnız bıraktı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.Evde bir bebek olduğunu gören komşular, kapıyı kırarak içeri girdi. Afganistan uyruklu bir komşu, bebeği alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.