Samsun’da yeğen cinayeti

Samsun'un Bafra İlçesi Azay Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 53 yaşındaki Sebahattin Koca, çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası 65 yaşındaki Selahattin Koca'yı bir süre önce ortaklıktan çıkartıp kendi çalıştırmaya başladı.

Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluşan amca ve yeğen arasında dün akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

Selahattin Koca, yeğeni Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin Kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.