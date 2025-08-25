Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da yolcu otobüsü kamyonete branda çekenlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 25.8.2025 11:45 Son Güncelleme: 25.8.2025 11:48

Samsun'da yolcu otobüsü kamyonete branda çekenlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, yoldan çıkıp, kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere çarptı. Kazada, Aydın Yiğit (47) yaşamını yitirdi, Mehmet Y. (69) ise yaralandı.

İHA
Samsun’da yolcu otobüsü kamyonete branda çekenlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Mustafa Hakan O.'nun kontrolünü kaybettiği 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Y.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Aydın Yiğit kurtarılamadı. Mehmet Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da yolcu otobüsü kamyonete branda çekenlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz