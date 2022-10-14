Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da yolcu sayısı 1 milyona yaklaştı
Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:59 Son Güncelleme: 14.10.2022 17:20

Samsun'da yolcu sayısı 1 milyona yaklaştı

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı, 2022 yılının ilk 9 ayında 940 bin 187 yolcuya hizmet verdi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da yolcu sayısı 1 milyona yaklaştı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yolcu ve sefer sayıları hakkında açıklamalarda bulunan Zülkif Dağlı, "DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2022 yılı Eylül ayı yolcu trafiği iç hatta 80 bin 733, dış hatta 18 bin 27, toplamda ise 98 bin 760 olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 111'i iç hat, 139'u da dış hat olmak üzere toplamda bin 250, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda bin 185 ton olmuştur. Ocak-eylül döneminde ise toplam yolcu trafiği 940 bin 187, uçak trafiği 10 bin 884 yük trafiği ise 10 bin 377 ton olarak gerçekleşmiştir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
SON DAKİKA: Suriye'de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Her şeyimiz hazır, onlar düşünsün!
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Son dakika: PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış
Muhalefetin 'beyin göçü' algısını Almanlar çürüttü! Türk gençleri dönüşe geçti
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022 || Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da yolcu sayısı 1 milyona yaklaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA