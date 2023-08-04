Haberler Yaşam Haberleri Samsun'daki cinayette imam gözaltında
Giriş Tarihi: 4.8.2023 18:29 Son Güncelleme: 4.8.2023 19:04

Samsun'daki cinayette imam gözaltında

Samsun’da dere kenarında silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı olarak aynı mahallede görevli cami imamı gözaltına alındı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’daki cinayette imam gözaltında

Samsun'un Alaçam ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Dimi Çayı mevkisindeki dere kenarında meydana gelen olayda, İsmail Ayan (64) vatandaşlar tarafından dere kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri İsmail Ayan'ın ölmüş olduğunu tespit etti. İsmail Ayan'ın cebinden yazılı bir not çıkması dikkat çekti.

İsmail Ayan'ın eşi Sabriye Ayan, eşinin mahalledeki caminin imamı Yakup Kösem'e borç para verdiğini, bu parayı geri isteme konusunda imamla telefonla konuşurken tartıştıklarını, imamdan parayı almak için buluşmaya gittiğini ve eşini imamın öldürmüş olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

2 çocuk babası imam Yakup Kösem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakup Kösem ile İsmail Ayan arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı, ölen şahsın imama, "Seni öldürürüm, karını da pazarlarım" diye sözler sarf ettiği iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Diş ağrısıyla hastaneye gitti hayatını kaybetti
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
Cüzdan Atatürkçülüğü
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Kira düğümü nasıl çözülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'daki cinayette imam gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA