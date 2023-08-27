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Giriş Tarihi: 27.8.2023 18:24

Samsun'daki cuma namazı çıkışı sonrası saldırıda yeni gelişme

Samsun'da cuma namazı çıkışı 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA
Samsun’daki cuma namazı çıkışı sonrası saldırıda yeni gelişme

Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde 2 gün önce, cuma namazı çıkışı sonrasında Hasan Gül ile kardeşi Yusuf Gül'ün hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Muzaffer B., Muharrem B., Cafer B., Onur B., Burakcan B., Zafer B., Sefa K., Bülent Ş., Özcan B. ve Cengizhan B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Melik Camisi'nin önüne gelen Muzaffer B., Cafer B. ve Muharrem B., aralarında arazi anlaşmazlığı olan Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül ve Basri Gül'e tabancalarla ateş açtı. Saldırıda mermilerin isabet ettiği Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül, Basri Gül, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Nursat Gül, Bahaettin Urhan, Eyüp Sözen ve İshak Sözen yaralandı. Hasan Gül ile kardeşi Yusuf Gül, hastanede kurtarılamadı.

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Samsun'daki cuma namazı çıkışı sonrası saldırıda yeni gelişme
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